Jacques Denis Tsanga : Retour dans le Haut-Ogooué

Jacques Denis Tsanga fait, pour ainsi dire, son come-back dans une partie du pays dont il connaît les particularités. Après avoir été, de 2007 à 2010, gouverneur de la province du Moyen-Ogooué. Puis de l'Estuaire, de 2010 à 2016.

Des responsabilités qui lui auront permis de parfaire sa connaissance des hommes, de mieux appréhender les arcanes de la gestion et le fonctionnement de la chose publique. Autant de points qui ont sans doute milité pour sa nomination au gouvernement, le 4 mai 2018, en qualité de ministre des Eaux et Forêts chargé de l'Environnement et du Développement durable.