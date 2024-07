Paludisme : 220 personnels de santé formés à l’usage des TDR

La formation axée sur l’utilisation des tests de dépistage rapide (TDR) dans les officines, lancée le 1er juillet dernier par le directeur général de l’Agence du médicament et autres produits de santé (ANMAPS), Dr Ange Mibindzou Mouelet, dans le but d’améliorer les techniques de détection du paludisme, a connu jeudi dernier son épilogue.

En effet, cette initiative de l’ANMAPS et ses partenaires visait à renforcer les capacités des professionnels de santé dans la lutte contre le paludisme dans le Grand Libreville. Au cours de cette campagne, les équipes composées d’experts de l’ANMAPS, du Laboratoire national de santé publique (LNSP) et du Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP) ont parcouru les communes de Libreville, Owendo, Akanda et Ntoum.

Le programme de la formation a concerné 80 pharmacies et 220 personnels de santé à l’utilisation des TDR du paludisme dans le Grand Libreville.

Selon l'Agence du médicament, cette collaboration étroite entre les différents acteurs de la santé au Gabon est essentielle pour renforcer les capacités locales dans la lutte contre le paludisme, une maladie qui continue de représenter un défi majeur dans notre pays.

Grâce à cette formation, les différentes pharmacies seront mieux équipées pour administrer efficacement les TDR paludisme, permettant ainsi un diagnostic rapide et précis pour les patients.

Elle a rappelé que ces tests pour le paludisme sont disponibles dans les pharmacies à un prix fixe de 1500 FCFA sur l'ensemble du territoire national.

"Cette mesure préventive vise à encourager un diagnostic précoce et précis du paludisme, conditionnant également la vente de médicaments antipaludiques à la présentation d'un TDR positif. Cela garantit non seulement une gestion plus efficace des cas de paludisme, mais aussi une utilisation appropriée des traitements, contribuant ainsi à la lutte globale contre cette maladie dévastatrice", ont indiqué ses responsables.

Engagé à faire barrage à cette pathologie qui continue de faire des ravages dans le monde, le gouvernement, par le biais du ministère de la Santé et avec le soutien technique de l’ANMAPS, entend intensifier dans les prochaines semaines cette initiative dans les autres régions sanitaires du pays.

Hans NDONG MEBALE

Libreville/Gabon