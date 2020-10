Gouvernance hospitalière : le CHUO met en place sa Commission médicale d'établissement

Le Pr Marielle Karine Bouyou Akotet a été portée hier à la tête de la Commission médicale d'établissement (CME) du Centre hospitalier universitaire d'Owendo (CHUO). Cette élection concrétise une décision du ministre de la Santé, Guy-Patrick Obiang. En août passé, ce dernier avait annoncé la mise en place de CME dans les principales structures de santé publique.

La Commission médicale d'établissement est un organe conseil auprès des directeurs généraux des CHU et grands hôpitaux sur les choix d’investissements prioritaires, de formation et de renforcement des capacités des praticiens et de gouvernance hospitalière. Les prochains travaux du bureau dirigé par le Pr Bouyou Akotet permettront d'établir un programme d’investissement prioritaire (renouvellement ou acquisition d’équipements et dispositifs médico-techniques, révision du fonctionnement des services cliniques du CHUO, etc.).

"De belles choses sont faites au sein du CHU d'Owendo et nous allons simplement chercher à améliorer ce qui peut encore l'être. Avec le personnel de qualité qui y travaille, l'objectif est de faire de notre hôpital une structure de référence en termes de qualité, de soins, d'accueil et de prise en charge des patients. Maintenant, il y a une urgence. Notre projet est attendu, nous le savons", a expliqué hier le Pr Marielle Karine Bouyou Akotet.



Serge A. MOUSSADJI



