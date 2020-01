Éducation : Daouda Mouguiama à l'épreuve du terrain

Si, pour les deux établissements catholiques, tout se passe plutôt bien, tel n'est pas le cas pour Paul Emane Eyeghe. Et le ministre de l’Éducation nationale n'a pas manqué de le constater. Il a, en effet, relevé plusieurs problèmes au sein de ce lycée public de la capitale. Notamment celui des infrastructures, de l’assainissement et l'absence de barrière qui expose le lycée dans une forme d'insécurité permanente.

"Beaucoup de problèmes concernant les infrastructures se posent. C'est d'ailleurs ce qui provoque les effectifs pléthoriques dans les salles de classe. Et comme il y a un grand programme de réhabilitation, d'extension et de construction des salles de classe, nous sommes venus voir la réalité, puis faire en sorte que cela soit traité de manière efficace et le plus rapidement possible", a confié le ministre de l'Éducation nationale au sortir de ces visites inopinées.