Afrobasket 2021 : Gabon-Guinée équatoriale en ouverture

C'est contre la Guinée Equatoriale, pays hôte du tour éliminatoire, programmé du 14 au 19 janvier 2020, que le Gabon dispute la première de ses quatre rencontres. Soit deux (aller et retour) contre les Équato-Guinéens et autant contre le Tchad, le second vis-à-vis.

Pour atteindre la phase de groupe (C) où l'attendraient les exemptés que sont le Cameroun, la Côte d'Ivoire et la Guinée, l'équipe gabonaise devra sortir première de cette phase éliminatoire, mais sans ses principales forces vives de la diaspora (Chris Silva Obame, Stéphane Lasme, Freddy Obame Obame, Therence Mayimba, Lerry Essono Mve, Axe Ombango Ossami, Marvin Mapaga, Joseph Mebaley Onanga Opape, etc). Une vraie gageure !

Le sélectionneur Servais Allogho Essonghe, avec la collaboration de ses adjoints Michael Oganda Igoué et Guy Roger Mavoungou Bayonne, a dû se contenter des produits locaux. Un mixte entre l'expérience de Lin Francis Kobangoye Ikinda, Sylver Abessolo Toung, Cédric Bekale Be Nzong et Samuel Steeve Ndong, et l'insouciance des valeurs montantes comme Dolovitch Moupomo Lendagha, Farrel Dimidiamba et Francis Akue Assoume.

Mais les limites qualitatives de l'effectif et le manque de rythme, associés au travail préparatoire de courte durée et les velléités exprimées par le sélectionneur gabonais seront vite, ce soir, au révélateur du Nzalang Nacional qui, en plus du soutien populaire dans la salle Polideportive de Malabo, pourra compter sur ses meilleurs expatriés, tous arrivés d'Espagne.



James Angelo LOUNDOU



