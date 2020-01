Carburant : Conclave autour du prix de cession officielle

Il s'agissait des prix fiscaux déterminés d'ordinaire par une commission paritaire composée de représentants des administrations et des sociétés productrices d'hydrocarbures.

En effet, d'après les données de la direction générale des Douanes et droits indirects, sur les neuf premiers mois de l’année 2019, les exportations de pétrole brut ont enregistré une hausse de 10,1 %, à 1 906,3 milliards de francs. La principale destination étant l’Asie. Entre autres, la Chine, la Corée du Sud et Singapour. Mais aussi l’Europe, en particulier l'Italie, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas.