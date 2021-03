Droits des femmes : vulnérables mais résilientes face au Covid-19

LA crise sanitaire liée au Covid-19 que traverse le Gabon depuis un an a entraîné de nombreux changements dans la vie des femmes. La santé le bien-être social et économique des femmes pâtissent lourdement de la pandémie.

En effet, la mise en place de nombreuses mesures restrictives visant à lutter contre la pandémie dans notre pays a accru la vulnérabilité des couches sociales faibles. Les femmes exerçant pour la plupart dans le secteur formel ou informel ont dû définitivement ou temporairement cesser leurs activités (restaurants et autres commerces). Une situation qui a des conséquences sur leur indépendance financière et accélère la féminisation sous-jacente de la pauvreté, conduisant à un déséquilibre des forces qui les rend plus vulnérables.