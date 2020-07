Covid-19 : une inquiétante hausse signalée

Le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à coronavirus au Gabon (Copil) a annoncé, vendredi passé, 396 nouveaux cas positifs. Ce qui, sur deux jours, donne un ratio de 198 personnes testées positives en une journée. Cette donnée, si elle se confirme aujourd'hui, pourrait être un bien mauvais signal. Puisqu'elle pourrait être le début d'un rebond tant redouté de l'épidémie au Gabon. Mais tout reste de l'ordre du possible.

Pour l'heure, la certitude est, dans le cadre de la prise en charge, que 32 personnes sont hospitalisées, six personnes sont en réanimation, 228 nouvelles guérisons ont été enregistrées (soit un total de 4 463 personnes guéries depuis le début de l'épidémie) et deux nouveaux décès ont été signalés à Lambaréné et Port-Gentil.

Selon les chiffres publiés à la date du 24 juillet 2020, les récents cas sont répartis comme suit :

- Estuaire : 128 nouveaux cas positifs sur 3 929 prélèvements à Libreville, soit un total de 5 129 cas positifs ;

- Haut-Ogooué : 19 nouveaux cas positifs sur 105 prélèvements dont 13 à Franceville et 6 à Moanda, soit un total de 943 cas positifs ;

- Moyen-Ogooué : 46 nouveaux cas positifs sur 80 prélèvements à Lambaréné dont 42 cas sur un site pétrolier, soit un total de 259 cas positifs ;

- Ngounié : 32 nouveaux cas positifs sur 107 prélèvements à Mouila, soit un total de 122 cas positifs ;

- Nyanga : 4 nouveaux cas positifs sur 38 prélèvements à Tchibanga, soit un total de 26 cas positifs ;

- Ogooué-Lolo : 17 nouveaux cas positifs sur 49 prélèvements dont 3 à Lastoursville et 14 à Koula-Moutou, soit un total de 119 cas positifs ;

- Ogooué-Maritime : 146 nouveaux cas positifs sur 270 prélèvements à Port- Gentil, dont 138 cas sur un site pétrolier, soit un total de 233 cas positifs ;

- Woleu-Ntem : 4 nouveaux cas positifs sur 44 prélèvements dont 3 à Bitam et à 1 Mitzic, soit un total de 138 cas positifs.



Serge A. MOUSSADJI



