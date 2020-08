Covid-19 : la situation est sous contrôle

Le Copil va annoncer ce lundi soir de nouveaux chiffres sur le coronavirus. Il faut retenir, alors que la dernière communication date de vendredi passé, que 107 403 prélèvements ont été réalisés au cours des derniers mois.

Sur ce total, on dénombre 8 388 cas testés positifs (7,8%) dont 6 734 guéris (80,3%) et 53 décès ; 30 personnes hospitalisées dont 2 en réanimation. Les guérisons continuent donc et sont supérieures aux cas actifs (6 734 contre 1601).

On relève, sur les 69 nouveaux cas présentés vendredi passé, que le Grand Libreville en compte 51, Koula-Moutou 9, PortGentil 7, Moanda 1 et enfin Lastourville 1. Les villes les plus touchées sont actuellement le Grand Libreville (5994 cas), Franceville (784), Port-Gentil (393), Lambaréné (358), Moanda (218), Mouila (126) et Lastoursville (82).

Du coup, lorsqu'on reporte ces données aux différentes provinces, on se rend compte que celle de l'Estuaire est la plus touchée avec 5996 cas depuis le début de l'épidémie (soit 71.5%). Puis suivent le Haut-Ogooué (1083 cas, ce qui représente 12.9%), le Moyen-Ogooué (412, 4.9%), l'Ogooué-Maritime (393, 4.7%), la Ngounié (160, 1.9%), l'Ogooué-Lolo (155, 1.8%), le Woleu-Ntem (143, 1.7%), la Nyanga (28, 0.3%) et l'Ogooué-Ivindo (17, 0.2%).

Ces données, fournies ainsi, peuvent effrayer un peu. Mais c'est oublier qu'il ne reste que 1601 cas actifs sur l'ensemble du territoire national. Ce résultat, alors que la situation semblait un moment hors de contrôle, est le résultat de l'application des gestes barrières, du port obligatoire du masque dans les lieux publics, de la stratégie des prélèvements, etc. Sur les 107 403 tests réalisés, l'Estuaire représente 75.7% de ce total, le Haut-Ogooué 9.6% et le Moyen-Ogooué 5.2%. La tendance baissière enregistrée depuis des semaines souligne donc une situation sous contrôle.



Serge A. MOUSSADJI



