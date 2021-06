Covid-19 : La maladie se stabilise

SOIXANTE nouveaux cas testés positifs et 365 guérisons ont été déclarés entre les 4 et 7 juin 2021 par le Comité de pilotage (Copil) du plan de veille et de riposte contre le coronavirus

SOIXANTE nouveaux cas testés positifs et 365 guérisons ont été déclarés entre les 4 et 7 juin 2021 par le Comité de pilotage (Copil) du plan de veille et de riposte contre le coronavirus. On n'observe aucun grand écart entre les données des jours précédents et celles actuelles. On enregistrait en effet, le 5 juin dernier, 56 nouveaux cas positifs et 329 guéris. À peine 4 cas positifs de plus ont été enregistrés en 72 heures.

À l’inverse, le nombre de nouvelles guérisons ne cesse d'augmenter (329 guéris déclarés le 4 juin contre 365 signalés à la date du 7 du même mois). Ce qui signifie clairement que la situation sanitaire de notre pays ne cesse de s'améliorer. On en veut comme autre preuve les informations sur la situation épidémiologique dans l'arrière-pays. Depuis près d'un mois, certaines provinces et leurs chefs-lieux ne signalent quasiment plus de nouveaux cas d'infection. Même les parties du Gabon qui ont connu une forte propagation du virus il y a encore quelque mois enregistrent de moins en moins de cas confirmés. Par exemple les provinces du Haut-Ogooué et de l'Ogooué-Maritime… Sur une centaine de tests réalisés, Franceville n'a enregistré qu'un cas positif en 48 heures. Ce qui porte le nombre total des cas confirmés dans cette province à 2 844.

Selon la répartition des nouvelles contaminations signalées au cours des deux derniers jours, l'Estuaire aurait enregistré 33 nouveaux cas positifs sur un total de 502 prélèvements effectués à Libreville, soit un total de 17 083 cas confirmés. Suivent ensuite les provinces de l'Ogooué-Maritime et du Woleu-Ntem, qui ont enregistré respectivement 20 et 5 nouveaux cas positifs sur 419 et 231 tests réalisés à Port-Gentil et Bitam.

Concernant les décès, le taux de mortalité demeure inchangé. On dénombre à ce jour 154 décès depuis le début de la maladie au Gabon, le 12 mars 2020.

Prissilia M. MOUITY

Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète

Retournez à la rubrique Gabon Culture & Société