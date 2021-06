Investissement : La directrice régionale de Proparco à Libreville

LA directrice régionale de la Banque française Proparco, Audrey Maignan, était lundi au siège du ministère de l'Équipement et des Infrastructures où elle a échangé avec le ministre Léon Armel Bounda-Balonzi

LA directrice régionale de la Banque française Proparco, Audrey Maignan, était lundi au siège du ministère de l'Équipement et des Infrastructures où elle a échangé avec le ministre Léon Armel Bounda-Balonzi.

Pour les deux parties, c'était l'occasion de discuter d'opportunités de collaboration et de jeter un regard sur les différents projets en attente d'investissement dans notre pays. Notamment le projet des voies de contournement de Libreville et celui de la Transgabonaise. "Nous finançons les projets à la fois en dette et en fonds propres mais aussi en garantie pour différents secteurs", a indiqué la directrice.

Filiale du groupe Agence française de développement (Groupe AFD) dédiée au secteur privé, Proparco intervient depuis plus de 40 ans pour promouvoir un développement durable en matière économique, sociale et environnementale. Proparco participe au financement et à l’accompagnement d’entreprises et d’établissements financiers en Afrique, en Asie, en Amérique latine ou encore au Moyen-Orient.

Son action se concentre sur les secteurs clés du développement : les infrastructures avec un focus sur les énergies renouvelables, l’agro-industrie, les institutions financières, la santé, l’éducation…

GM.NTOUTOUME-NDONG

Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète

Retournez à la rubrique Gabon économie