Covid-19 : deux morts et 34 nouveaux cas

QUATRE jours après les fêtes de fin d'année, le bilan de la situation épidémiologique du coronavirus dans notre pays suscite beaucoup d'inquiétude. Particulièrement à Libreville.

En effet, dans sa communication du 4 janvier 2021, le Comité de pilotage (Copil) du plan de veille et de riposte contre l'épidémie à coronavirus au Gabon a annoncé 34 nouvelles contaminations sur 6 767 prélèvements réalisés dans 5 provinces. Ces nouveaux cas diagnostiqués ont été enregistrés uniquement dans la province de l'Estuaire où 6 647 prélèvements ont été effectués dans la ville de Libreville. Laquelle est l’épicentre de l'épidémie et, depuis près d'un mois, la seule ville du pays particulièrement touchée par le virus. Un constat qui soulève beaucoup d'interrogations, essentiellement sur la stratégie de riposte face à ce foyer plus qu'évident de contamination.

Au vu de cette situation, nombre d'observateurs se posent des questions. S'achemine-t-on vers un reconfinement du Grand Libreville si cette tendance s'installe ? Les mesures d'assouplissement consenties par les autorités seront-elles restreintes ? Autant de questions qui mériteraient un éclaircissement urgent de la part du Copil. D’autant plus qu'en l'espace de quatre jours, deux personnes sont décédées du Covid-19 et le nombre de cas actifs ne cesse de grimper, malgré l'annonce de 27 personnes guéries (exactement 124 cas actifs à la date de ce lundi 4 janvier).

Cherolle MISSOUKI

