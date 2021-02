Covid-19 : Deux décès et 141 guéris

LE Gabon a enregistré au cours des 72 dernières heures, deux décès liés au Covid-19. Ce qui porte désormais le nombre total de morts enregistrés à 70 sur 11 129 cas testés positifs (2,5 %) notifiés depuis le début de la maladie dans le pays, le 12 mars 2020.

Selon les dernières informations sanitaires publiées par le Comité de pilotage (Copil) du plan de veille et de riposte contre le coronavirus, 177 nouveaux cas ont été déclarés dans notre pays. Ils sont répartis dans quatre provinces : Estuaire, Ogooué-Maritime, Moyen-Ogooué et Haut-Ogooué. La ville de Libreville a enregistré à elle seule 147 nouvelles contaminations sur 5 488 prélèvements effectués dans la capitale. Suivent ensuite les provinces de l'Ogooué-Maritime (27 nouveaux cas positifs), Moyen-Ogooué (2 nouveaux cas positifs) et le Haut-Ogooué (une nouvelle contamination).