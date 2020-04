Covid-19 : Des kits sanitaires remis aux Forces de défense

Un don du chef suprême des Forces de défense et de sécurité, Ali Bongo Ondimba, transmis par le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, Gabriel Mally Hodjoua, représentant la ministre d'Etat.

En procédant à la remise de ces kits sanitaires, le secrétaire général du ministère de la Défense n'a pas manqué de rappeler aux chefs des corps la gravité de la situation. En effet, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, les militaires et le personnel médical constituent, à ce jour, les catégories les plus exposées, car placées aux avant-postes de la gestion de la crise sanitaire. " La gravité de la situation s'illustre par les chiffres suivants : 46 cas dont 1 militaire et 2 médecins civils ; 35 militaires de la gynécologie et 23 du bloc opératoire de l'Hôpital d'instruction des armées mis en quarantaine", a-t-il déclaré, d'un ton grave.