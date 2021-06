Covid-19 : 2 314 cas guéris en un mois

En annonçant le bilan des données relatives à la situation épidémiologique au Gabon, le comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l'épidémie à Coronavirus (Copil) a indiqué que "nous avons enregistré 45 nouveaux cas positifs sur 6 014 tests réalisés, soit un taux de positivité de 0.7%, 36 personnes hospitalisées dont 16 en réanimation pour détresse respiratoire, 303 nouvelles guérisons et 02 nouveaux décès à Libreville (1) et à Lambaréné (1)".

Ainsi donc, sur les 3 371 cas encore actifs au 10 mai dernier, il ne reste plus que 1 057 cas personnes touchées par le virus, soit 2 314 cas guéris en un mois .

"Au total, sur les 833 128 tests réalisés, nous avons enregistré 24 696 cas positifs, dont 1 057 cas actifs, 23 483 guérisons et 156 décès", souligne le Copil.