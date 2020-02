Concours d'entrée à l'ENS/Enset : Les résultats toujours attendus

Lors d'un point-presse tenu hier à Libreville, à l'École normale supérieure de l'enseignement technique (ENSET), les membres du Syndicat national des enseignants-chercheurs (Snec) ont donné à la tutelle jusqu'au 4 mars prochain pour les résultats de ce concours organisé fin janvier 2020.

Les résultats des concours d'entrée à l'École normale supérieure (ENS) et à l'École normale supérieure de l'enseignement technique (Enset), organisés les 27 et 29 janvier 2020, ne sont toujours pas connus. Le Snec (Syndicat national des enseignants-chercheurs), section ENS/Enset, au cours du point de presse organisé hier, a sommé le gouvernement de les publier au plus tard le 4 mars 2020.

“Le Snec accorde un sursis de sept (7) jours francs au gouvernement, à compter du 24 février 2020, pour rendre publics les résultats des deux concours (…). Ce délai court jusqu'au 4 mars 2020”, a déclaré le professeur Gilbert Nguema Endamne, président de la section ENS. Avant d'ajouter : “ En cas de maintien du statu quo, le Snec se réserve le droit d'organiser une assemblée générale le jeudi 5 mars 2020, à laquelle sera convié le bureau national, pour prendre une décision capitale, qui irait jusqu'à l'arrêt complet de toutes les activités.”

Dans leur déclaration, les syndicalistes ont fustigé le fait que le “ ministre de la Fonction publique empêcherait la publication des résultats de ces deux concours”. En effet, “ le ministre de la Fonction publique estime qu'elle n'a pas été associée à l'organisation de ces concours à un niveau de responsabilité proportionnel à son importance républicaine”, a indiqué M. Gilbert Nguema Endamne.



Charly NYAMANAGOY BOTOUNOU



