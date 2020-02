Coopération : Pour un renforcement du partenariat entre le Gabon et la FAO

Le Coordonnateur du bureau sous-régional pour l’Afrique centrale et représentant de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) au Gabon, Helder Muteia, et le ministre des Forêts, Lee White, étaient en conclave, le 19 février dernier. Au menu des échanges : la coopération en matière de gestion durable des ressources forestières.

Occasion pour les deux personnalités de passer en revue les projets en cours. Non sans cerner les principaux enjeux et opportunités permettant de renforcer l’appui technique de la FAO au développement du secteur forêt et faune dans notre pays. À cet effet, le chef du département ministériel en charge de la Forêt a décliné la vision de son administration et le potentiel forestier du Gabon, comme levier de croissance et moteur de diversification de l’économie nationale. Aussi a-t-il mis en relief la nécessité de développer des initiatives favorisant l'évaluation de l’état et l’évolution des ressources forestières à travers des inventaires. Mais aussi la valorisation des Produits forestiers non-ligneux.

Helder Muteia est, quant à lui, revenu sur les initiatives du domaine forêt et faune en cours dans le pays, et celles en perspective. Le représentant de la FAO au Gabon a d'ailleurs saisi cette opportunité pour parler des programmes et autres projets globaux ou sous-régionaux dont la composante nationale inclut notre pays.

Le fonctionnaire onusien a magnifié le leadership du Gabon sur la scène internationale dans le cadre de la protection de l’environnement et du développement durable.



Styve Claudel ONDO MINKO



