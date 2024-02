Brigade anticriminalité : livraison du siège restauré

LE siège de la Brigade anticriminalité (BAC), situé à Sogatol dans le 5e arrondissement de Libreville, a connu une cure de jouvence. Mardi, le bâtiment restauré a été livré par le général d’aumônerie Conacce Chaplains Afrique, Dr Dieunedort Kamdem Nounga, en présence du général Ambroise Ngari, représentant du ministre de l’Intérieur.

La réfection dudit bâtiment est en effet une initiative de la Corporation nationale des aumôniers évangéliques chrétiens, entité œuvrant dans le domaine humanitaire (Conacce Chaplains). Les travaux, d'un montant de 50 millions de francs, ont été exécutés par l'entreprise GIEEBi, dirigée par Hulriche Gnenguele. Il était question de l’installation de 9 climatiseurs, le rafraîchissement des murs intérieurs et extérieurs, la construction d’un mirador, la construction d’un poste de police, l’installation des grilles et des projecteurs, la réfection des toilettes et des douches etc.

La BAC est une unité d’élite de la préfecture de police de Libreville ayant pour mission de lutter contre la petite et moyenne délinquance dans le Grand Libreville. La Corporation des aumôniers œuvre dans la formation et le déploiement des aumôniers, des juges de la paix et des agents diplomatiques pour promouvoir le développement, la paix, l’équité et la coopération internationale.

Les aumôniers formés sont issus du clergé. Ce sont des hommes et des femmes qui ont pris l’engagement d’être des instruments de Dieu dans son processus de restauration de la santé mentale, physique, sociale et spirituelle de l’humanité, en particulier de ceux des plus nécessiteux.

SNN

Libreville/Gabon