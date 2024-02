Secteur des assurances : Les filiales NSIA au Gabon inaugurent une nouvelle agence

ENGAGÉE dans une stratégie visant à améliorer ses offres de services et à établir une proximité avec ses clients, le groupe Nsia via sa compagnie d’assurance Nsia Vie et Nsia Assurances a inauguré mardi dernier, sa nouvelle agence située dans le 2e arrondissement de Libreville au quartier « La Campagne ».

Cette expansion témoigne de la volonté du Groupe NSIA de renforcer sa présence locale et de répondre de manière plus efficace aux besoins de sa clientèle. Présent sur le territoire national avec déjà quatre agences situées à Libreville, Port-Gentil et Mouila, NSIA ambitionne d’élargir son portefeuille client grâce à l’ouverture de nouvelles agences au cours de l’année 2024. Le directeur commercial de NSIA Assurances, Juste Amour Moumbangou a souligné que cette ouverture ne représente pas seulement l'ajout d'une agence, mais plutôt la poursuite d'une démarche commerciale ambitieuse.

« Nous avons choisi délibérément cet emplacement géographique pour offrir une proximité accrue à nos clients et promouvoir l'inclusion financière. Nous aspirons à devenir la compagnie d’assurances la plus proche des populations en rapprochant nos métiers et en offrant un service de qualité supérieure. », a-t-il déclaré. Pour rappel, le Groupe NSIA est présent dans 12 pays d’Afrique et a pour mission d'offrir des solutions compétitives et innovantes en assurances et en banque, en vue de fournir au client, protection et financement et ainsi participer au développement économique et social des pays d’implantation.

MSM

Libreville/Gabon