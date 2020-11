Bourses : l'ANBG précise

Suite au mouvement d'humeur déclenché, hier, devant le campus universitaire, par une frange des étudiants de l'Université Omar-Bongo (UOB), et lundi au siège de l'organe en charge de la gestion des bourses des étudiants, la cellule de communication de l'Agence nationale des bourses du Gabon (ANBG) a tenu à apporter des éclaircissements aux bacheliers 2 019 ayant réussi leur examen au second tour, ainsi qu’aux étudiants boursiers quant à la situation qui prévaut.

En effet, selon la directrice générale de l'ANBG, Sandra Flore Mambari Pinze, "la crise sanitaire actuelle due à la pandémie de la Covid-19 et les restrictions qui en découlent au sein de l’administration ont considérablement ralenti le rythme de la tenue des commissions". De ce fait, "les attributions de bourse se font de manière progressive. Dans un souci constant d’offrir un service de qualité et afin de répondre au mieux à leurs préoccupations, mes collaborateurs et moi avons tenu à échanger avec les étudiants présents sur les lieux", a-t-elle confié à l'Union, hier en fin de journée.

Alors que l'année académique actuelle est encore marquée par la crise liée au nouveau coronavirus, la directrice générale de l'ANBG a indiqué, au terme d'une rencontre avec la Mutuelle des étudiants de l'UOB, que "cet échange a permis d’apporter des éclaircissements sur la situation de chacun, mais surtout de dissiper toutes formes de malentendus. C’est dans cette démarche explicative des procédés en matière d’attribution et de renouvellement de bourses que le directeur général rencontrera les présidents des différentes mutuelles étudiantes".



Hans NDONG MEBALE



