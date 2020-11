Bourses : les étudiants dénoncent une politique de "deux poids, deux mesures"

Car selon lui, les étudiants ne comprennent pas, dans un même contexte marqué par le Covid-19 où tous ont dû arrêter les cours, que seuls ceux de l'UOB ont été privés du payement de l'intégralité de leurs bourses.

"Comment pouvez-vous payer les étudiants de l'INSG, l'IST, et oublier ceux de l'UOB ?" s'est interrogé M. Makaya. Sous prétexte, a-t-il ajouté, "selon l'ANBG que les étudiants au niveau de l'UOB n'ont commencé les cours qu’en septembre, alors que nous savons que les étudiants de l'UOB ont repris le chemin des cours bel et bien le 27 janvier 2020. Ce qui fait en sorte qu'il y a eu un problème de communication entre l'ANBG et l'UOB", a relevé le président de la Mutuelle.