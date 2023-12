Albert Yangari : l'ultime arrêt à L'Union !

C'était un journaliste de renom, ancien directeur du premier quotidien gabonais d'information, père du billet satirique Makaya. Le samedi 18 novembre 2023, Albert Jacques Yangari Ngoruma est entré dans la nuit éternelle. Hier 7 décembre, pour la dernière fois, il a fait ''un tour'' au siège du journal qu'il a participé à forger pour l'écriture de son dernier article. Mais plus que sa plume, le moment était intense.

''JAMAIS une plume ne meurt''. Et celle d'Albert Yangari s'est figée dans l'éternité le 18 novembre 2023. Et ce 7 décembre, la presse nationale s'est donné rendez-vous dans la cour du quotidien L'Union pour l'ultime adieu. D'anciens directeurs de publication et chefs de service de L'Union, la ministre des Technologies de l'information et de la communication, la Haute autorité de la communication (HAC) étaient là… Les représentants de la presse audiovisuelle, écrite et numérique étaient également présents et… nombreux. Ils sont venus écrire avec le défunt, sa dernière chronique. Tant l'homme, le journaliste, le patron, le père… a suivi le cycle de la vie. Il a fait sa part. L'heure, pour lui de quitter la scène a sonné. Mais avant, il faut à l'illustre disparu écouter lui-même, tout le bien qu'on pensait de lui. Et le voilà justement qui arrive.

Il est exactement 12 h 08 minutes lorsque des sirènes annoncent sa venue, ou plus exactement, celle du corbillard transportant sa bière, sitôt soulevée par des volontaires pour être posée sous la chapelle ardente aux couleurs rouge blanc du quotidien national sur un catafalque. L'émotion est à son comble. Et elle monte d'un cran quand vient l'heure pour les vivants de dire leurs souvenirs du disparu. Blanche Adiwas, sa dernière secrétaire au quotidien L'Union, laisse rouler une larme sur sa joue. Éric Fernand Boundono, l'administrateur fondé de pouvoir du groupe Sonapresse va rappeler à l'assistance que ceux qui ont eu le privilège de côtoyer ou rencontrer le défunt garderont de lui le souvenir d'un homme spontané, chaleureux. "Vous étiez naturellement de bonne humeur, curieux de vie, avenant vis-à-vis de tous." À quoi le directeur de publication et de la rédaction du journal L'Union, Lin-Joël Ndembet, ajoute, la voix étreinte par l'émotion et la douleur : " Le journal L'Union est orphelin… car Albert Yangari qui avait, avec l'accord et les instructions de feu Omar Bongo, porté le quotidien d'informations L'Union sur les fonts baptismaux le 30 décembre 1975 il y a 48 ans, est passé à l'Orient éternel."

Un Orient d'où il entend assurément le patron du groupe Gabon télévisions, El Muth Moustinga Boulingui, ne pas savoir que dire et ne pas dire. Mais il finit tout de même par trouver les mots qu'il faut : ''Ta simplicité, ton humilité, et ton ouverture démocratique naturelle puisées des traditions bantu ont beaucoup inspiré…" Une inspiration qui survivra au disparu. Pour le secrétaire général de l'Observatoire des médias du Gabon, Norbert Ngoua Mezui, l'éclaireur, le guide, le pionnier, s'en est allé. Lui qui, au début des années quatre-vingt-dix, lorsque soufflait le vent de la démocratie dans le pays, à travers La Griffe, hebdomadaire satirique qui donnait des insomnies à plus d'un, a été de ceux qui nourrissaient et animaient le débat politique, économique et social national et avaient ainsi frayé la voie de l'expression plurielle au Gabon. Une vraie révolution pour l'époque ! Et il fallait oser.

Pour la boucle, la ministre de la Communication, Laurence Ndong, saluant la mémoire de l'illustre disparu s'en allant rejoindre ses amis, dira : " Vous serez toujours vivant dans nos pensées, dans nos têtes, dans nos esprits, vivant dans nos écrits." Exactement comme lui a si bien rendu hommage Germain Ngoyo Moussavou, ancien directeur de publication de l'Union et un de ses dignes héritiers : " Albert Yangari aimait la vie, il était la vie, et il restera pour toujours dans la vie." Et pour cet amoureux de la vie, qui restera pour toujours dans la vie, sa bière s'en ira de L'Union à 13 h 25, entourée d'une haie d'honneur et sous une salve d'applaudissements.

Dormez en paix Monsieur Yangari !

Line R. ALOMO