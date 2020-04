USO : Un vent de renouveau

Troisième du National-Foot 1 dans le groupe A avec 8 points en sept journées, et devancé par le CF Mounana (13 points) et Bouenguidi Sport (16 points), le club du nord du Gabon n'a pas manqué l'entame de sa saison de retour en division d'élite du Gabon.

Il faut dire que de l'équipe qui a assuré la remontée avec un groupe vieillissant et au bout d'un processus, le vieux briscard et capitaine Geoffroy Ngame Essono est l'un des rares cadres à avoir été conservé.

L’effectif a ainsi été remanié à près de 80% et considérablement rajeuni. Avec, notamment, quatorze jeunes talents, de moins de 17 ans, anciens pensionnaires du centre de formation Omoss football academy et tous originaires du département du Woleu.

Et même si la réduction des fonds alloués par l'Etat et l'absence de sponsors crédibles n'ont pas permis une bonne préparation technique durant la pré-saison, joueurs et encadreurs oyémois ont, cependant, bien entamé la mission de maintien. En valeureux et téméraires guerriers d'Engong.