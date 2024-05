Taekwondo : 66 pratiquants montent en grade à Missile

Une évaluation interne des ceintures blanches aux rouges et qui entre dans le cadre des activités de Missile Taekwondo, après le démarrage de la saison en septembre dernier, s'est déroulée le 4 mai dernier au gymnase du prytanée de Libreville.

La cérémonie concernait le passage de grade des athlètes, arbitres et entraîneurs de la représentation militaire qui sont tour à tour passés devant le jury.

C'est en présence de Me Park Sang-Chul, membre fondateur de Missile TKD et d'Élizabeth Dovy, promotrice du taekwondo au Gabon, que le colonel Pamphile Nnang Ndong, vice-président de ce club, a présidé une cérémonie qui a vu 19 ceintures blanches, 15 jaunes, 1 verte, 15 bleues et 16 rouges monter en grade.

''Ils ont été évalués sur quatre ateliers : les techniques de base, les combats, la théorie et les casses. Mon sentiment est un satisfecit général car tous sont passés aux grades supérieurs".

"Quant au passage de grade des ceintures noires, le club attend le moment venu pour présenter ses candidats, car c’est une activité qui relève uniquement de la Fédération gabonaise de taekwondo", a souligné le colonel Pamphile Nnang Ndong, À noter que Missile Taekwondo poursuit ses activités telles qu’arrêtées dans son programme.

Elles prendront fin avec la Coupe du ministre de la Défense et regrouperont tous les clubs de taekwondo des différents corps de la Défense nationale.

Prosper Sax NZE BEKALE

Libreville/Gabon