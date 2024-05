Moanda : de retour de prison, il tue celui qui l'aurait trahi à la police

Après avoir passé plusieurs années derrière les barreaux de la prison de Yené à Franceville, puis retrouvé la liberté à la suite de la grâce présidentielle de mars dernier, Jessy Mbounda alias "Jarul", Gabonais, est retourné de nouveau dans cet univers carcéral.

En effet, dans la nuit du 3 au 4 mai dernier au quartier Rio à Moanda chef-lieu du département de la Lebombi-Leyou dans le Haut-Ogoué, ce repris de justice a tué son voisin, Ézéchiel Dan Ndoumba, âgé de 22 ans, en lui assénant plusieurs coups de couteau, au motif que c'est lui qui l'aurait envoyé en prison, suite à une dénonciation auprès de la police.

Des sources bien informées indiquent qu'à sa sortie de prison, "Jarul", en regagnant son domicile, aurait confié à certains de ses proches qu'il se vengerait de la traîtrise de son jeune voisin, Ézéchiel qui, selon lui, serait à l'origine de son incarcération durant plusieurs années à la prison centrale de Franceville.

Car, a-t-il expliqué, c'est le jeune homme qui aurait fourni des informations précieuses aux officiers de police judiciaire (OPJ) pour qu'il soit arrêté.

Une première dispute aurait d'abord éclaté entre les deux jeunes à proximité de leurs domiciles respectifs, avant qu'ils ne soient séparés par les plus âgés.

Mais c'était sans compter avec un "Jarul" nourrissant une haine viscérale vis-à-vis d’Ézéchiel. Le jour du drame, Ézéchiel est sorti avec ses amis pour se distraire un peu.

Et c'est en rentrant à son domicile vers 3 heures du matin que la victime est surprise par son meurtrier présumé. Armé d'un couteau, "Jarul" saute au passage par surprise sur son jeune voisin et lui plante dans la foulée plusieurs coups de couteau sur le corps.

Après avoir assouvi sa soif de vengeance, il abandonne sa victime gisant au sol et baignant dans une mare de sang. C'est plus tard que les parents du jeune homme et quelques passants découvrent le corps sans vie d’Ézéchiel, lardé de coups de couteau.

Les investigations lancées par les OPJ du commissariat de police de Moanda permettent l'interpellation du suspect qui, lors de son interrogatoire passe aux aveux.

Léa DAOUDA

Moanda/Gabon