Süper Lig : Lemina et Galatasaray condamnés à vite réagir

Titularisé au côté, notamment de l'Ivoirien Jean-Michael Seri, Mario Lemina a disputé l'intégralité de la partie. Sans se montrer pour autant très performant, ou un membre actif aux 19 fautes commises par son équipe.

Mais le milieu de terrain gabonais et ses équipiers devront monter en régime. Parce que les voilà désormais à six points du duo Trabzonspor (1er)-Basaksehir (2e), qui tient la corde pour une qualification en Ligue des champions.

Les résultats de la réception de Gaziantep, ce dimanche, et surtout contre Basaksehir (une semaine plus tard à l'extérieur) et Trabzonspor (le 5 juillet à domicile), donneront une indication probablement définitive sur les ambitions à nourrir pour Mario Lemina et son club.