Süper Lig : reprise difficile pour Biyogo Poko et Göztepe

Si les visiteurs se sont imposés (3-1) et ont confirmé leur statut de leader (56 points +33), la présence d'André Biyogo Poko sur l'aire de jeu, en plus de voir la formation hôte essuyer un dixième revers, était l'autre fait de la première rencontre de la 27e journée du championnat turc de première division.

Logiquement, loin de sa plénitude athlétique et positionné devant la défense, on n'a vu que, par intermittence, le joueur harceleur, porteur d'eau et parfois ''box to box''. Il lui faudra donc faire bien plus pour être un élément de base de Göztepe (8e au classement et à 12 longueurs des places européennes) lors des sept sorties restantes.