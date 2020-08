Süper Lig : Appindangoye dans l'équipe-type de la saison

Auteur d'une saison 2019-2020 remarquable, sans doute la meilleure de sa carrière, le défenseur international gabonais Aaron Appindangoye a été choisi par la Fédération turque de football pour faire partie du onze-type de la saison de Süper Lig. Il est du reste l'unique joueur de son club à faire partie de cette sélection.

Et pourtant, rien ne laissait présager un succès aussi fulgurant pour le défenseur central des Panthères et de Sivasspor. En effet, après deux saisons plus ou moins difficiles, passées à Ümraniyespor, club turc de deuxième division, notre compatriote tape dans l'œil des dirigeants de Sivasspor, qui lui font signer, l'an dernier, un contrat de deux saisons. Avec le club de Sivas, Aaron Appindangoye brille. Sivasspor réussit même l'exploit d'occuper la tête du championnat lors de la première phase. Il fait tout naturellement la une des journaux turcs.

"Sivasspor a remporté 17 victoires, 9 nuls et 8 défaites en championnat, a marqué 55 buts et encaissé 38 buts, contre 45 la saison dernière. Ce qui lui donne le droit de disputer les préliminaires de la Ligue Europa de l'UEFA la saison prochaine. Ces résultats, le club les doit, en partie, à son international gabonais Aaron Appindangoye qui a réussi à stabiliser avec brio le secteur défensif de l'équipe", indique le site en ligne milliyet.com.tr.

Cette saison, Appindangoye a livré avec Sivasspor 34 matchs comme titulaire, soit 3 060 minutes passées sur le terrain. Il a écopé de trois cartons jaunes et aucun rouge. Preuve de la maturité de ce joueur de 28 ans, qui n'avait jamais évolué en première division avant son arrivée à Sivasspor.



Willy NDONG



