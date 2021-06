Serge Ahmed Mombo : " Mes chances de gagner sont intactes"

L'Union : Serge Ahmed Mombo, vous êtes candidat à votre succession à la tête de la Ligue de football de l'Estuaire. Qu'est-ce qui motive votre candidature ?

Serge Ahmed Mombo : Ma candidature est d’une part motivée par le sentiment d'un goût d'inachevé car, le chantier est vaste et nous étions sur la bonne voie avec toutes les réformes engagées. Malheureusement, la pandémie de Covid-19 est venue ralentir notre élan. D’autre part, j’ai reçu l’onction de la quasi-totalité des partenaires de notre Ligue pour continuer à parfaire le travail que nous avons commencé ensemble.

Mes chances de gagner sont intactes. La perfection n'étant pas de ce monde, nous estimons avoir travaillé en bonne intelligence avec nos partenaires et acteurs du football provincial. Dans le cadre de notre programme d'activités, nous pensons donc ne pas nous arrêter en si bon chemin.

Nous allons renforcer pour les quatre prochaines années le cadre légal et réglementaire, renforcer la protection sanitaire des footballeurs en activités dans nos compétitions. Mieux, nous allons contracter une assurance maladie par le biais de la CNAMGS et qui sera complétée par une maison d’assurance pour permettre une prise en charge complète. Nous allons également accélérer le processus de construction du futur siège de la Ligue, en conformité avec les exigences de la Fifa. Tout en soutenant les sous-ligues.

Pour conclure, le candidat Kessany vous reproche d'organiser les élections avant la fin de votre mandat en plus de faire entorse aux statuts de la ligue. Que lui répondez-vous ?

Il n’y a pas d’entorse à nos statuts. Cela relève simplement de la mauvaise interprétation, sinon de la mauvaise foi. Je me réjouis simplement de constater qu’en dépit de toutes ses récriminations, il a maintenu sa candidature. Mais cette attitude me rappelle celle d’une personne qui a travaillé toute sa vie et qui, lorsqu'arrive l'âge de la retraite, demande qu'on lui rajoute 2 ans, parce qu'il comprend qu'il n'a réalisé aucun investissement. Nos textes sont clairs.