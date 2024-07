JO Paris-2024 : Emmanuella Atora Eyeghe intensifie sa préparation à l'étranger

Deux mois après sa qualification historique, le 11 février 2024 à Dakar (Sénégal) pour les Jeux olympiques de Paris-2024, la vice-championne d'Afrique des moins de 57 kg Emmanuella Atora Eyeghe s'est envolée le 19 avril dernier pour Dubaï (Émirats arabes unis) pour entamer sa préparation.

Direction le Dubaï Olympic Combat dirigé par l'ancien vice-champion du monde 2017 des + de 87 kg, le Britannique Mahama Abdoul Fatah Cho.

Le directeur technique national de la Fédération gabonaise de taekwondo (Fégatae), Me Claude Cardin Boulouchi Letola, qui suit au quotidien la préparation de son athlète, fait le point.

" Une fois Atora qualifiée, nous avons entrepris les démarches pour sa mise en route sur Dubaï. Dans nos démarches, il était dans un premier temps question qu'elle aille à l'Institut national de sport, de l'expertise et des performances (Insep), mais les responsables dudit établissement n'ont pas accepté. D'où Dubaï. Une fois aux Émirats, notre championne a immédiatement été prise en charge par les différents coachs. Durant deux mois, notre athlète a été soumise à un programme d'entraînement intensif. Trois fois par jour avec au menu : condition physique, technique de combat et opposition. Sur le plan médical et mental, notre athlète est suivie par des spécialistes ", renseigne encore le DTN.

Lors de sa préparation, Emmanuella Atora Eyeghe, durant deux semaines s'est rendue dans un camp en Arabie saoudite où elle a affronté, dans sa catégorie, des compétitrices venues d'Ouzbékistan, de Russie, d'Iran, de Chine, du Japon.

" Et actuellement elle se trouve en stage de préparation en Côte d'Ivoire, l'une des places fortes du taekwondo africain ", conclut Me Claude Cardin Boulouchi Letola

Willy NDONG

Libreville/Gabon