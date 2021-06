Mouila : 6 morts et plusieurs blessés dans une collision

SIX morts, de nombreux blessés et des dégâts matériels très importants. C'est le lourd bilan de l'accident de la circulation survenu hier en début de matinée sur la Nationale 1, près de Mouila.

Selon des sources proches de l'enquête préliminaire, l'accident a eu lieu au PK 8 de Mouila, à 6 heures 45 minutes sur la route de Ndendé, entre un camion de marque Isuzu immatriculé ER-495-AA, prestataire à Olam Palm Gabon, conduit par Sidibé Diakaridia, un Malien de 32 ans, et un grumier de marque Volvo 480, immatriculé AH-034-AA au volant duquel se trouvait un ressortissant de Guinée-Conakry, Sidibé Oumarou, un chauffeur qui cumule pourtant une expérience de 25 ans dans le métier. Le convoi de 5 grumiers appartenant à la société forestière Transport Estuaire Gabon basée à Ndendé, se rendait à Mouila. Parvenu au PK 8 du chef-lieu de la province de la Ngounié, alors qu'il amorçait un léger virage, dans le sens contraire, le gros-porteur situé en troisième position du convoi se déporte brutalement pour des raisons inconnues et se retrouve en face du transporteur du personnel de sous-traitance d'Olam Palm Gabon qui venait dans le sens inverse.

Le pronostic vital de cinq personnes grièvement blessées (deux hommes et trois femmes) évacuées vers l'hôpital de Bongolo où elles ont immédiatement été prises en charge ne serait plus engagé. Leur état, confirme le personnel médical, ne susciterait plus aucune inquiétude pour l'instant.