Première Ligue russe : deux Gabonais à Moscou

DEUX internationaux gabonais des moins de 23 ans signeront dans les tout prochains jours leurs premiers contrats professionnels en Première Ligue russe. Il s'agit de l'ancien défenseur central de Bouenguidi Sports, Alex Moucketou-Moussounda, qui a été de la campagne africaine du club koulois. Ce dernier va s'engager dans quelques jours avec la formation mythique du CSKA Moscou, sept fois champion de Russie et vainqueur de la Ligue Europa (2004-2005).

L'aventure moscovite a été rendue possible grâce au concours du programme CampProfi qui s'est récemment déroulé en Turquie sous la supervision de l'ancien entraîneur de Sivasspor, Selahattin Dervent. Et à l'issue de ce stage de deux mois, notre compatriote a été repéré par les dirigeants du CSKA. L'autre joueur qui a rejoint la capitale russe est l'attaquant Shavy Babicka (21 ans), formé au CFM Mounana. Ce dernier s'engagera dans quelques jours avec la formation du FC Khimki, évoluant également en Première Ligue russe. Il nous raconte son aventure.

" J'ai été contacté par un compatriote qui m'a mis en relation avec les dirigeants du programme CampProfi. Il m'a expliqué le projet et j'ai immédiatement adhéré. Voilà comment je me suis rendu en Turquie pour ce programme. Sur place, j'ai été émerveillé par la qualité des encadreurs et des infrastructures. Et au terme de cette ''formation'', j'ai été contacté par les dirigeants du FC Khimki, qui évolue en première division du championnat de Russie. Certes, je ne connais pas ce championnat, mais je vais tout donner pour réussir", nous a-t-il confiés.