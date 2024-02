Panthères : encore du mouvement à venir chez les portiers

Avec la perspective des deux matchs amicaux que va livrer le Gabon (contre le Sénégal et la Guinée-Bissau ou le Ghana) lors de la fenêtre internationale du mois de mars et la situation des joueurs sélectionnables au poste de gardien de but, une réflexion est forcément de mise. Notamment pour le sélectionneur national, Thierry Mouyouma, qui communiquera prochainement sa liste.

On parle du 8 mars prochain. Junior Noubi Fotso ayant subi une grave blessure qui lui vaut sept mois d'indisponibilité, Jean-Noël Amonome, le titulaire au poste, étant en présaison djiboutienne, le National-Foot 1 toujours à l'arrêt, le technicien devrait se tourner vers d'autres cieux pour trouver de la concurrence à Hanse Jorgen Ngoubi qui a disputé les deux premières journées des qualifications de la Coupe du monde 2026, contre le Kenya et le Burundi. Loyce Mbaba et Loïc Owono Ella sont de potentiels membres de la short-list de Mouyouma.

Le rempart prêté par Mangasport au club ivoirien du FC Bouaké (Côte d'Ivoire) et celui du 15 de Agosto de Akonibe qui livre une saison de haute tenue (2 buts encaissés, 11 clean-sheets dont 9 de suite en 14 journées) avec l'actuel leader du championnat équato-guinéen, sont en effet deux vraies options derrière Ngoubi. Avec en plus de ce trio, les ''locaux'' Dalian Toung Allogho (Mangasport) et Junior Bekale (Stade Mandji).

Le premier partant avec le léger avantage d'avoir disputé plusieurs matchs amicaux de niveau plus ou moins relevé avec le club de Moanda en présaison depuis plus d'un mois. C'est probablement de tous ces portiers que découlera l'établissement, à terme, d'une vraie hiérarchie pour un poste qui reste le principal chantier chez les Panthères.

Les sorties amicales susmentionnées et les deux prochaines journées des éliminatoires du Mondial 2026 du mois de juin, contre la Côte d'Ivoire et la Gambie, aideront probablement le sélectionneur national à opérer un choix définitif et juste pour la suite de son parcours.

James Angelo LOUNDOU

Libreville/Gabon