JO Paris 2024 : À la découverte de Noëlie Lacour

Pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, le Gabon qui y participe dans quatre catégories, pourra compter sur la benjamine du groupe.

« Je m’appelle Noëlie Lacour, j’ai 17 ans et je suis nageuse Gabonaise. J’ai toujours été passionnée par le sport », voici donc celle qui combattra pour sa première compétition olympique en défendant les couleurs du Gabon.

Comme ses compatriotes, la jeune nageuse est une passionnée de sport.

« J’ai d’abord fait de la gym, du triathlon puis je me suis spécialisée dans la natation et cela fait maintenant un an que j’en fait en club. Cependant mes parents ont commencé à m’emmener à la piscine alors que je n’avais pas tout à fait un an. Je me suis donc familiarisée très tôt avec ce milieu que j’adore », décrit l’athlète.

Si elle a déjà fait ses classes dans plusieurs bassins du côté de l’hexagone, elle va vivre cette année, sa plus grande expérience professionnelle, les Jeux olympiques. À Paris, où elle fera son entrée en lice le 3 août prochain sur le bassin de la La Défense Arena, elle réalisera un de ses plus beaux rêves.

« Ma participation aux jeux olympiques de Paris a récemment été approuvée et c’est pour moi un rêve qui se réalise. Je ne cesse de m’entraîner pour nager au mieux le 50m nl, course sur laquelle je nagerai face aux meilleures nageuses mondiales. Je suis à la fois impatiente, excitée mais forcément un peu stressée à l’approche de cet événement hors du commun », explique t-elle.

Pour être à son meilleur niveau, elle sait qu’il ne faudra rien laisser de côté.

« Je n’ai cessé de progresser en natation particulièrement depuis que je suis dans un club. Cela me permet de perfectionner ma technique et d’améliorer mes performances et ainsi représenter de mon mieux le Gabon lors des compétitions. J’aspire à représenter de mon mieux le Gabon sur cette épreuve de natation et rendre fiers les gabonais. Je fournis quotidiennement les efforts nécessaires à cela », conclut-elle.

Hans NDONG MEBALE

Libreville/Gabon