Open de judo de Dakar : les Panthères remportent cinq médailles

Ainsi, au terme de cette compétition, qui s'est tenue du 14 au 15 novembre dernier, nos cinq compétiteurs, malgré neuf mois de confinement, n'ont pas été ridicules. Bien au contraire ! Fernand Nkero (- 60 kg), Aboubakre Gotalowina (- 66 kg) et Marc Nzé Kala (- 73 kg) ont obtenu chacun une médaille de bronze. Par contre, Terrence Junior Kouamba (- 81 kg) et Luc Manogho (- 91 kg) ont échoué en finale pour l'or. Ils ont donc obtenu le métal d'argent.

Joint au téléphone hier par notre rédaction, Harold Nzigou, secrétaire général adjoint de la Fédération gabonaise de judo et de jijutsu (Fegajudo) et chef de délégation, s’est dit satisfait de la moisson engrangée par ses athlètes. Et ce, au vu des conditions de préparation assez restrictives du fait de la crise sanitaire liée au Covid-19.