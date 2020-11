Panthères : raid sur Banjul

Un choix justifié par le ministre des Sports Franck Nguema. "À la lumière d'un certain nombre d'informations en notre possession, nous avons préféré arriver à Banjul la veille du match. Ainsi, toute la préparation de l'équipe s'est faite à Bongoville. À cet effet, nous prenons très au sérieux ce match retour face aux Gambiens, dans la mesure où nous pouvons nous qualifier à Banjul en cas de succès. Pour cela, nous n'avons négligé aucun détail. Toutes les dispositions ont été prises pour atteindre notre objectif qui est de se qualifier. C'est donc aux joueurs de mouiller le maillot ce lundi", nous a confié le patron du sport gabonais.

Et pour mettre toutes les chances de notre côté, le ministère des Sports et la Fédération gabonaise de football ont dépêché vendredi dernier à Banjul une équipe pour préparer dans les meilleures conditions possible l'arrivée des Panthères. Selon l'officier sécurité des Panthères, Sidi Mohamed, tout a été mis en œuvre pour la réception de la délégation gabonaise.