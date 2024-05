Omnisports : quid du gymnase de Port-Gentil ?

Depuis plusieurs mois, le matériel de construction du gymnase de Port-Gentil a disparu du périmètre du stade Pierre-Claver-Divoungui. Une enquête a été ouverte après que Stay Distribution, l'entreprise adjudicataire, a déposé plainte contre X auprès de l’antenne provinciale de la Police judiciaire (PJ).

Celle-ci a donné lieu à l’interpellation et à l’audition de plusieurs personnes impliquées, notamment les transporteurs, les receleurs et deux cadres de l’administration locale. On notera que les interpellations ont été faites sur la base des images capturées par le gardien de la société précitée.

Rappelons que le 30 septembre 2015, Stay Distribution (gérée par El Hadj Engone Obame, Gabonais d'origine libanaise) avait été retenue (sans appel d'offres) pour la construction d’un gymnase de 400 places à Port-Gentil.

Pour un coût de 600 millions de FCFA dans le cadre de l’organisation par le Gabon de la Coupe d'Afrique des nations de handball 2018 que finalement seule Libreville avait abritée, au Palais des sports.

Pour la réalisation du chantier, le maître d'œuvre aurait perçu une avance de 430 millions FCFA et le reste à percevoir s'élevait à 170 millions FCFA.

Sauf qu’après la réalisation des premières fondations, l’entrepreneur aurait reçu des anciennes autorités locales l'instruction de faire passer la capacité de 400 à 800 places.

Neuf conteneurs de 40 pieds contenant des charpentes métalliques adaptées à un gymnase de 800 places et une toiture complète furent commandés pour un projet qui avait pris une nouvelle direction et nécessitait une convention additive.

---

Vous avez lu 50% de cet article. Retrouvez-le dans notre journal en version numérique en cliquant sur le lien: www.e-kiosque-sodipresse.com

---

Prosper Sax NZE BEKALE

Libreville/Gabon