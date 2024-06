Woleu-Ntem : une délégation de Gab'Oil en visite à Oyem et Medouneu

Une délégation de Gab'Oil, entreprise spécialisée dans la vente des produits pétroliers et gaziers, conduite par son administrateur directeur général (A-DG), Louis Gaston Aubame, a séjourné du 7 au 9 juin 2024 dans les villes d'Oyem et Medouneu, dans la province du Woleu-Ntem.

Objet de cette mission, comme ce fut déjà le cas à Okondja (Haut Ogooué) et à Tchibanga et Moabi (Nyanga) : identifier les sites devant abriter les futures stations-service estampillées Gab'Oil dans ces deux localités, chefs-lieux respectifs des départements du Woleu et du Haut-Como.

De même, pour procéder à la régularisation foncière et au lancement, dans la foulée, des études géotechniques conformément au plan de développement validé en conseil d’administration, et approuvé par le président de la Transition, chef de l’État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, qui souhaite que les populations de l'intérieur du pays puissent aussi avoir facilement accèsaux produits pétroliers et gaziers.

À Oyem, chef-lieu de la province du Septentrion, Louis Gaston Aubame s'est d’abord entretenu avec le gouverneur de province, Jules Djéki, puis avec les autorités municipales. La visite du site devant accueillir la future essencerie s'est d'ailleurs faite en leur présence.

Pour les autorités locales et les notables d'Oyem et Medouneu, l'érection prochaine de ces deux stations-service suscite déjà l’espoir, car leurs localités connaissent des demandes récurrentes en produits pétroliers et gaziers.

Gérard MINKO

Oyem/Gabon