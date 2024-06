Éducation : le complexe scolaire d’Oloumi baptisé "commandant Jean-Dzime-Nzoghe"

L'école du Prytanée militaire de Lalala, anciennement Centre préscolaire municipal de Lalala, désormais baptisée complexe scolaire commandant Jean-Dzime-Nzoghe. Elle se présente comme une pépinière du Prytanée militaire de Libreville avec ses effectifs réduits et un cadre d'études idéal.

Occasion pour le lieutenant-colonel Camille Alexandre Kembot-I-Detty Rassindina d'indiquer qu' "au primaire et au collège, la semaine scolaire sera organisée, du lundi au samedi : chaque matin, 4 h 30 min de cours fondamentaux : chaque après-midi, une heure de travaux pratiques ou de travaux dirigés, 1 h 30 de cours fondamentaux, une heure de cours de sport ou d'activités artistiques."

Et d'ajouter que "le samedi sera, exclusivement, réservé à l'organisation de tous les devoirs sur tables, les cours de rattrapage et d'appui pédagogique afin de ne perdre aucune heure de cours, notamment pour le collège où le travail d'intérêt général et le cours de secourisme seront institués et le volume horaire réservé aux matières scientifiques revu à la hausse."

Dans sa présentation, le directeur a insisté sur le "suivi régulier des performances des apprenants".

En effet, "un bulletin intermédiaire mensuel sera institué tout comme les relations parents-professeurs-administrations seront essentielles pour toutes les actions de remédiation périodiques."

Rudy HOMBENET ANVINGUI

Libreville/Gabon