Hydrocarbures : Sogapec se propose de construire une raffinerie au Cap-Esterias

Au fait des difficultés d’approvisionnement en stock de gasoil et du coût adossé à chaque transaction du genre, Sogapec, filiale d’un groupe chinois basé au Gabon, est venu proposer au ministre en charge du Pétrole, Marcel Abéké, un projet de construction d’une raffinerie dans la zone du Cap-Esterias.

Selon le dirigeant de l’entreprise chinoise, M. Su, il s’agit de permettre au Gabon d’avoir une maîtrise sur la gestion de ses ressources propres.

" Nous avons présenté au ministre un projet pour la production de gasoil. Chaque année, l’État achète des volumes de gasoil à des prix élevés. Nous observons une forte demande et une faible capacité de production au Gabon, donc nous voulons apporter une solution. L’idée est également de permettre à ce que les consommateurs puissent payer le gasoil à prix réduit ", a indiqué le responsable de Sogapec.

Selon le membre du gouvernement, " l’idée de la Sogapec est intéressante en ce sens qu’elle viendrait en complément à la Société gabonaise de raffinage (Sogara). Sachant que la Sogara est également sur son projet de réhabilitation de ses infrastructures et nous pensons que c’est un projet qui pourrait nous intéresser. Il y a des volets intéressants sur le plan financier, non négligeables. Il va falloir simplement qu’ils travaillent de concert avec la Sogara et voir ce qu’il y a lieu de faire".

Hans NDONG MEBALE

Libreville/Gabon