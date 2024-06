Santé : l'INFASS s'arrime au système LMD

L'atelier national de validation des curricula des Écoles provinciales de formation d’action sanitaire et sociale (EPFASS) et de l'arrimage de l'Institut national de formation d’action sanitaire et sociale (INFASS) au système LMD (licence-master-doctorat) va permettre au ministère de la Santé et les départements partenaires de réfléchir pendant deux jours (du 13 au 14 juin) sur le point de l'offre de formation qu'il faut améliorer.

Les insuffisances des infrastructures hospitalières contenues notamment dans le Plan national de développement sanitaire 2024-2028 ont, en effet, conduit les autorités à vouloir modifier les structures de formation et les formations dispensées pour ne pas être en porte-à-faux avec les nouvelles exigences du domaine socio-sanitaire.

Ainsi, sur ces deux jours, les participants doivent analyser le contenu des programmes de chaque filière, le nombre d'heures allouées à chaque matière, s'assurer que les objectifs pédagogiques sont clairement définis et qu'ils correspondent au besoin du marché du travail, se pencher sur la manière dont les évaluations sont conduites, etc.

Le ministre de la Santé, Pr Adrien Mougougou, a indiqué qu'il est vraiment nécessaire d'avoir des ressources humaines plus chevronnées et aptes à répondre aux défis auxquels font face les services sanitaires et sociaux modernes. "Les nouveaux curricula des EPFASS pourraient être mis en place dès la rentrée prochaine", a-t-il aussi indiqué.

Pour rappel, les Écoles provinciales de formation d’action sanitaire et sociale (EPFASS) sont installées à Makokou (Ogooué-Ivindo), Mouila (Ngounié) et Oyem (Woleu-Ntem).

S.A.M.

Libreville/Gabon