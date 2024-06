PID-PIH : le comité de gestion statue sur les projets prioritaires

Réunis en séance de travail mercredi dernier à l’immeuble du 2-Décembre, le ministre du Pétrole, Marcel Abéké, son collègue de l’Économie et des Participations, Mays Mouissi, et les responsables d’Assala Gabon, BW Energy Gabon et Vaalco Gabon ont statué sur le financement des projets prioritaires dans le cadre de la Provision pour investissements diversifiés (PID) et Provision pour investissements hydrocarbures (PIH).

Devant s’accorder sur la feuille de route à exécuter et les projets prioritaires à financer, les deux membres du gouvernement n’ont pas manqué d’évoquer l’urgence et la nécessité d’atteindre les objectifs.

" Nous avons examiné un certain nombre de projets qui sont inscrits au titre du financement de la PID-PIH. En ce qui concerne BW Energy, il y a deux projets qui ont été retenus. Les opérateurs doivent proposer un certain nombre de projets puisque ce sont les entreprises qui sont concernées au premier chef. La PID-PIH fonctionne sur la base d’un pourcentage qui est adossé sur chaque opérateur. La réglementation actuelle prévoit l’organisation de deux comités de gérance par année ", a indiqué Marcel Abéké.

De son côté, le ministre de l’Économie et des Participations a précisé que ces projets doivent répondre aux besoins des populations.

" Nous avons veillé à identifier des projets qui sont pertinents, équitablement répartis entre les provinces du pays afin d’impulser le développement. Il y a des urgences de santé, d’éducation et d’infrastructures que nous regardons. La PID-PIH permet dans certaines localités de financer des projets dans lesquels l’État n’y arrive pas via son budget. L’idée est de commencer très vite, et nous axer sur les projets de cette année ", a expliqué Mays Mouissi.

Hans NDONG MEBALE

Libreville/Gabon