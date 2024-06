Franceville/Festival scolaire : Plus de 40 élèves lauréats récompensés

La 4e édition des Yimvûs scolaires altogovéennes, organisées par le conseil provincial de la jeunesse pour le Haut-Ogooué, présidé par Vianey Nama, a vu plus de 40 lauréats de la province être récompensés. C’était au cours d’une cérémonie de remise de trophées, qui a eue lieu vendredi 07 juin 2024, dans la salle de banquet du gouvernorat.

À la place de la marraine de cette édition, Zita Oligui Nguema, première dame du Gabon, qui a apporté un appui significatif à cet événement, c’est le gouverneur du Haut-Ogooué, Jacques Denis Tsanga qui a présidé la cérémonie. En présence du directeur d’académie provinciale, (Dap) Julien kabélé, du directeur provincial de la culture, Rosette Raïssa Tsono et de plusieurs autres responsables administratifs.

À cet effet, les lauréats ont bénéficié de plusieurs prix composés d’ordinateurs, calculatrices scientifiques, trophées, des sommes d’argent allant de 300 000frs à 500 000frs, des attestations. Trois élèves ayant obtenu une moyenne annuelle supérieure ou égale à 16/20 ont bénéficié de Trophées et des ordinateurs. Des trousseaux scolaires et attestations ont été attribués aux élèves ayant obtenu la meilleure moyenne des communes, les lauréats des circonscriptions ont mérité des trophées, calculatrices scientifiques et des attestations.

Le CES Mamadou Lewo et l’école conventionnée ont reçu les prix des établissements les plus propres de Franceville, au terme du challenge Green school. La 4e édition des Yimvûs scolaires a eu la particularité du festival scolaire du conte et chant en langues vernaculaires. Pour cela, trois lauréats ont été récompensés.

« Les Ymvûs scolaires entendent promouvoir l’excellence, susciter l’esprit d’émulation chez les apprenants » a souligné Vianey Nama, non sans manifester sa gratitude à l’endroit de la première dame, pour tout son soutien envers l’élite altogovéenne. Dans son mot, le gouverneur n’a pas cessé d’encourager et de féliciter les organisateurs et les lauréats, mais encore mieux, la première dame « En acceptant de vous parrainer, la première dame a montré sa disponibilité et son engagement pour accompagner la jeunesse vers l’excellence… » a déclaré Jacques Denis Tsanga.

Nadège ONTOUNOU

Franceville/Gabon