Franceville : La 15 e édition des jeux Ombilasuku se prépare

En vue de préparer la tenue prochaine des jeux Ombilasuku, qui se tiendront dans les différentes localités de la province du Haut-Ogooué du 03 au 31 août prochain, le président du comité d’organisation de la 15e édition des jeux Ombilasuku, Jean Francis Ekiba, a tenu une importance réunion avec les responsables du comité d’organisation.

Occasion pour ce dernier de leur donner toutes les informations nécessaires, relatives à l’organisation de l’événement. Placé sous le thème, ‘la reconstruction de l’identité par le sport’, cette édition vise à créer l’émulation dans la province durant la période des vacances, en occupant sainement les jeunes, dans les domaines sportifs et socioculturels. Pour cette édition, plusieurs hautes personnalités de la République et membres du gouvernement natifs du Haut-Ogooué ont été associées comme membres d’honneur.

L’événement est placé sous le parrainage du chef de l’Etat, Brice Clotaire Oligui Nguema. La présente réunion ouvre un vaste programme de rencontres sectorielles dans les 10 chefs-lieux de départements. Notamment, Léconi, Bongoville, Ngouoni, Okondja, Akiéni, Bakoumba, Mounana, Moanda, Boumango, Andjogo. Les travaux ont vu l’implication des autorités locales, parmi lesquels les délégués de la commune de Franceville, notamment le 3e délégué spécial adjoint en charge de l’Education, la jeunesse, Léonce Juliano Djoghota Abourou et la déléguée spéciale du 3e arrondissement, Elodie Diane sandjoh Fouéfoué. Le coup d’envoi sera donné à Léconi, le 03 août et la clôture à Ngouoni le 31 aout 2024.

Plusieurs disciplines ont été retenues, à savoir le Football (U18, U23, Féminin et corpo), le Judo, Handball, Basket Ball, boxe, Arts martiaux, Tennis, tournois damier, concours de danse, art culinaire, concert, etc. « Nous attendons des compétiteurs et du public le fairplay, car l’objectif visé est l’unité des fils et filles de la province », a signifié Jean Francis Ekiba. Les activités se tiendront en simultanée dans chaque localité.

Nadège ONTOUNOU

Franceville/Gabon