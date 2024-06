Thierry Mouyouma : "On doit gagner ce match"

FACE aux médias, lors de Conférence de presse d'avant-match, le sélectionneur des Panthères Thierry Mouyouma et Jim Allevinah se sont montrés confiants avant la rencontre face à la Gambie, comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

« La défaite à Korogho face à la Côte d’Ivoire n’a pas laissée des traces. Nous sommes déçus de ne pas avoir gagné, mais nous avons encore de quoi combler notre retard. Notre but est de maintenir la pression sur la Côte d’Ivoire. L'équipe n’a pas oublié les épisodes de Banjul, et ils sont déterminés pour faire un grand match », a expliqué l’entraîneur du Gabon.

S’il dit avoir tenu un discours motivant à l’endroit de ses joueurs, Thierry Mouyouma compte cependant sur l’appui du douzième homme. « On espère que les dispositions ont été prises pour que le douzième homme réponde présent lors de cette rencontre, ce sera un soutien en plus ».

Pour Jim Allevinah, qui sort d’une prestation en deçà de ses performances habituelles à Korogho en Côte d’Ivoire, l’objectif reste la victoire. « Même si le score c’est 1-0, je suis preneur. Notre but est de remporter ce match pour rester dans la course, on est très motivé et on veut le montrer sur le terrain demain ».

Hans NDONG MEBALE

Libreville/Gabon