Football/Panthères/Harry Ondo-Eyi : " C’est un privilège de pouvoir contribuer à écrire l’histoire de notre nation"

• L'Union : Vous avez dernièrement été convoqué pour la première fois par le sélectionneur Thierry Mouyouma. Mais voilà : les Gabonais ne savent pas réellement qui vous êtes.

- Harry Ondo-Eyi : Je suis né le 26 janvier 2005 à Libreville. Mes deux parents sont Gabonais. Je suis monté en Belgique en octobre 2013 avec mes parents. Dans ce pays, j'ai fait toutes mes classes en football. Et actuellement j'évolue au poste d'attaquant axial au sein de la formation belge du RFC Seraing (D2). J'ai inscrit 21 buts et délivré 20 passes décisives en 27 rencontres. Mes points forts sont la précision et je joue des deux pieds. Voilà brièvement qui est Harry Ondo-Eyi.

Que représente pour vous le maillot des Panthères ?

Être appelé en sélection nationale est une immense fierté et un honneur incroyable. C’est la récompense de nombreuses années de travail acharné, de sacrifices et de dévouement. C’est aussi une reconnaissance de mes performances et de ma constance au plus haut niveau…

… mais encore ?

Au-delà de la satisfaction personnelle, c’est une fierté de représenter mon pays et de porter les couleurs nationales. C’est un privilège de pouvoir contribuer à écrire l’histoire de notre nation et de jouer aux côtés des meilleurs talents. Cela me motive à donner le meilleur de moi-même, à continuer de progresser et à honorer cette confiance placée en moi par le coach. Être en équipe nationale signifie également être un modèle pour des jeunes et inspirer les futures générations à poursuivre leurs rêves sportifs. C’est une responsabilité que je prends très au sérieux et qui m’encourage à toujours viser l’excellence, sur et en dehors du terrain. En définitive, c’est un rêve d’enfant qui se réalise, je suis profondément reconnaissant de cette opportunité de défendre les couleurs de mon pays.

Vous êtes le demi-frère de l'ancien international français Patrick Vieira. Vous lui avez rendu dernièrement visite. Avez-vous parlé de votre convocation chez les Panthères ?

J’ai effectivement rendu visite à mon grand frère Patrick Vieira à Strasbourg juste après ma convocation en sélection nationale. Il m’a conseillé d’arriver en forme en sélection et le reste suivra. De ne rien lâcher et d'être discipliné.

Le Gabon et la Côte d'Ivoire, qui partagent la tête du Groupe F avec six points chacun, s'affrontent vendredi prochain à Korhogo. Match explosif, n'est-ce pas ?

Les Panthères n'ont rien à perdre mais tout à gagner face au champion d'Afrique des nations de football en titre. Et nous n'allons pas en Côte d'Ivoire en victimes expiatoires.

Pour boucler, quelles sont vos ambitions avec la sélection ?

Mes projets et mes ambitions avec l’équipe nationale sont très nombreux et profondément ancrés dans mon désir de représenter mon pays avec fierté. C’est ma première sélection, je souhaite que mon intégration se passe bien. Avoir la possibilité de jouer quelques minutes sera déjà exceptionnel pour moi. Pour le reste, tout dépendra de mes performances en club.

Entretien réalisé par Willy NDONG

Libreville/Gabon