Mise en place du Talf : qu'est-ce qui bloque ?

Si l'on en croit les statuts de la Fédération gabonaise de football (Fégafoot), c'est le seul organe indépendant habilité à traiter les litiges du football gabonais. Notamment, entre la Fégafoot, ses membres, les officiels, les joueurs et agents de joueurs, ainsi que pour les matches dont à l'issue houleuse.

Cependant, force est de constater que huit ans après son adoption dans les textes régissant l'instance faîtière du football national, rien n'est toujours concret. Ce, malgré l'importance que lui confère l'alinéa 2 de l'article 66 desdits statuts. À savoir que seul le Tribunal arbitral du sport (TAS), en Suisse, se situe au-dessus pour les questions litigieuses de dimension nationale. Sans compter également que les problèmes observés ces dernières saisons au sein de cette discipline sportive sont de plus en plus nombreux. Entre autres, le problème d'arriérés de salaires des joueurs, les irrégularités des contrats, les transferts litigieux, les contestations des matches, etc.