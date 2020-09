Second tour du baccalauréat : les candidats fixés sur leur sort aujourd'hui

Après l'admission d'office au premier tour de la session 2020 du baccalauréat 2020 des 6 375 candidats du baccalauréat général, et des 649 du baccalauréat technique, c'est ce jeudi, en fin de journée, que les différents candidats admissibles seront fixés sur leur sort. Selon le ministère de l'Éducation nationale, les résultats seront donnés par voie numérique et de presse. Crise sanitaire oblige.

"La délibération sera la même que celle de la semaine dernière, on procédera par voie dématérialisée, c'est-à-dire via nos sites internet et sur l'application mobile ; et par la suite dans le quotidien l'Union", rassure une source au ministère. Au lendemain de la proclamation des résultats du premier tour du baccalauréat à travers les différents canaux numériques utilisés par le ministère de l'Éducation nationale, dans le souci de limiter les risques de contamination au nouveau coronavirus, les candidats admissibles ont planché, depuis dimanche dernier, sur les épreuves orales du second tour.

Dans un contexte toujours marqué par la crise du Covid-19, ces épreuves se sont achevées, hier en fin de journée, sur l’ensemble du territoire national. Si la méthode de délibération des résultats choisie par les autorités compétentes demeure la même, les candidats espèrent ne pas revivre les couacs observés vendredi dernier.



Hans NDONG MEBALE



