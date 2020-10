Mangasport : confirmer son retrait de la compétition

Les responsables de Manga devront confirmer leur position qui, jusqu'à ce jour, est considérée comme "une décision interne". Si l'on en croit le président de la Fégafoot, Pierre-Alain Mouguengui, les mesures d'allègement liées au Covid 19 prises vendredi dernier par le gouvernement, notamment celle autorisant Bouenguidi sports et Mangasport à reprendre leurs activités, pourraient emmener l'équipe de la Comilog à revoir sa décision. Ce d'autant plus que celle-ci semble surtout motivée par l'impossibilité pour les deux clubs, d'entamer leur préparation.

En attendant, le président de la fédération veut croire que la décision de Mangasport de ne plus prendre part à la compétition sera sans conséquence, au niveau de l'instance africaine. Ce, en dépit de l'alinéa 4 de l'article 11 du règlement intérieur de la Coupe de la Caf. Lequel indique qu'un forfait déclaré après l'engagement et avant l'établissement du calendrier entraîne, outre la perte du droit d'entrée, une amende de 3 mille dollars (environ 1,6 million de francs) et autres conséquences à déterminer par la commission interclubs et/ou le jury disciplinaire de la Caf, dont seule la fédération porte la responsabilité.