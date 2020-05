Judo : Sarah Mazouz atteinte du coronavirus

A travers un post sur son compte facebook, la judokate de 33 ans a annoncé à ses fans la nouvelle : "Bonjour la famille, j'ai attrapé le coronavirus, malgré toutes les précautions prises au quotidien. Je suis du genre à accepter la vie telle qu’elle me vient. Pas d’apitoiements, je vais bien, soyez rassurés", soulignait-elle.

Jointe au téléphone par notre rédaction, la médaillée d'or des derniers Jeux africains de Rabat s'est montrée rassurante : "Je vais bien et je profite de ce temps pour me reposer." Confinée en famille au Canada, Sarah Mazouz déclare : "Je suis à la maison avec mon mari et ma fille."